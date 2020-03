Solo 13 nuovi casi di coronavirus in Cina, uno a Wuhan

PECHINO - La Cina ha avuto ieri 13 nuovi casi di coronavirus: uno solo a Wuhan (per il secondo giorno di fila) e 12 importati, di cui cinque nel Guangdong, tre a Pechino e a Shanghai e uno nel Sichuan.

I contagi di ritorno sono saliti a 155, si legge nel bollettino della Commissione sanitaria nazionale, secondo cui gli 11 morti aggiuntivi sono tutti nell'Hubei. I casi totali confermati si sono portati a 80.894 alla fine di martedì, di cui 8.056 pazienti ancora sotto trattamento, 3.237 morti e 69.601 dimessi dagli ospedali. Il tasso di guarigione è salito all'86%.

Test per il vaccino - Le autorità di Pechino hanno dato il via libera ai test di sperimentazione sulla sicurezza per l'uomo di un vaccino contro il coronavirus, irrompendo nella corsa per debellare la pandemia del Covid-19. I ricercatori dell'Accademia cinese delle scienze mediche militari, istituto affiliato all'Esercito popolare di Liberazione, hanno ricevuto l'approvazione per lanciare gli studi clinici in fase iniziale del potenziale vaccino a partire da questa settimana, secondo quanto ha riportato il Quotidiano del Popolo, la voce del Partito comunista cinese.

Lunedì, un gruppo di scienziati negli Usa ha annunciato che sono iniziati gli studi clinici su di un vaccino sviluppato dall'Istituto nazionale di allergie e malattie infettive e dalla società di biotecnologie statunitense Moderna Inc. I dettagli nel database di registrazione clinica sperimentale cinese mostrano che un test di 'Fase 1', dedicato alla sicurezza per l'uomo, mira a coinvolgere 108 persone sane per prendere parte al processo tra il 16 marzo e il 31 dicembre.

Borse non bene - Le borse cinesi, dopo un buon avvio al rialzo, limano i guadagni nella seconda metà della seduta fino a chiudere con forti perdite in scia ai timori sulla pandemia del coronavirus e di una recessione globale, nonostante i proposti di stimoli all'economia che stanno aumentando a livello mondiale.

L'indice Composite di Shanghai cede l'1,83%, a 2728,76 punti, mentre quello di Shenzhen perde l'1,55%, a 1678,25. Peggio ancora Hong Kong: l'indice Hang Seng cede 971,91 punti, a 22.291,82 (-4,18%),

COREA DEL SUD - La Corea del Sud ha registrato 93 nuovi casi di coronavirus, in base al bollettino aggiornato a ieri sera, in rialzo sugli 84 di lunedì e i 74 di domenica, ma sempre sotto quota 100 per il quarto giorno di fila.

Secondo gli aggiornamenti forniti dal Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), il totale delle infezioni è salito a 8.413. I decessi si sono attestati a 84, di cui il 71% costituito da persone con più di 70 anni. Il tasso di mortalità sfiora l'11% nel caso degli ottantenni e oltre.

La Borsa di Seul chiude la seduta con un altro tonfo: l'indice Kospi perde il 4,86%, attestandosi a 1.591,20 punti.

