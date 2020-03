Due anni di carcere per un traffico di baby-anguille da 7 milioni di dollari

LONDRA - LONDRA - Aveva tentato di trafficare dal Regno Unito circa 5,3 milioni di baby-anguille per un valore stimato di 7 milioni di dollari.

È stato pizzicato dagli agenti doganali all'aeroporto di Heathrow ed è finito subito in manette. I pesciolini in questione erano nascosti in una serie di scatoloni con all'interno dei contenitori ben isolati.

Questo venerdì, confermano le autorità, l'uomo è stato condannato a due anni con la condizionale. In fin dei conti non gli è andata poi così male: ben noto alle autorità, che negli anni ha spostato pesci protetti per 70 milioni di dollari.

Le anguilline sequestrate, invece, sono state liberate in mare.

National Crime Agency