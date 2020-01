Picchiato dalla polizia, sarà processato per direttissima

PARIGI - Il dimostrante picchiato da un agente della polizia francese durante una manifestazione dei gilet gialli sabato a Parigi è stato deferito alla procura che intende processarlo per direttissima, per violenze che avrebbe a sua volta compiuto contro le forze dell'ordine: è quanto riferiscono i suoi legali, Alice Becker, Raphaël Kempf, Eliot Sourty e Camille Vannier.

Clément F. 19 anni, «deve poter essere liberato al più presto affinché possa curare le sue ferite», affermano gli avvocati, deplorando una differenza di trattamento: «Nessun poliziotto è stato mai giudicato per direttissima, contrariamente a migliaia di manifestanti».

Nel video girato a margine della manifestazione di sabato a Parigi, si vede il ragazzo steso a terra, nei pressi di gare de l'Est, il volto cosparso di sangue, mentre viene colpito più volte da un agente. In un altro video diffuso da AfpTv il ragazzo grida di dolore mentre un poliziotto appoggia il ginocchio sul suo braccio. Immagini sulla base delle quali la procura di Parigi ha aperto ieri un'inchiesta per «violenze volontarie da parte di pubblico ufficiale».

Da parte sua, il prefetto di Parigi ha lanciato un'inchiesta interna per fare piena luce sulla vicenda come chiesto anche dal ministro dell'Interno, Christophe Castaner. Secondo fonti di polizia, Clément F.,è stato arrestato dopo aver lanciato una bottiglia di vetro su un agente, che avrebbe inoltre aggredito con «pugni in testa» e «calci alla schiena». Alcuni agenti sarebbero dunque intervenuti per bloccarlo. Sempre secondo la versione dei poliziotti, Clément F. avrebbe rifiutato di farsi disinfettare viso insanguinato, sputando più volte contro il «viso e la bocca» di un agente che voleva aiutarlo e dichiarando di essere affetto da Aids.