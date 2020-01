È un missile ad aver causato il disastro aereo?

KIEV - L'Ucraina non esclude alcuna pista fra le cause possibili del disastro aereo che ha ucciso 176 persone poco dopo il decollo da Teheran, quindi neanche quella che ad abbattere l'aereo sia stato un missile. Lo si legge su alcuni media internazionali.

In una conferenza stampa a Kiev, il primo ministro ucraino, Oleksiy Honcharuk - citato dal Daily Telegraph -, rispondendo a una domanda ha detto di rifiutare di escludere l'ipotesi del missile, precisando però di non voler fare speculazioni finché l'inchiesta sulle cause dell'incidente al Boeing 737-800 della Ukraine International Airlines non sarà conclusa.

Inizialmente, l'ambasciata ucraina in Iran ha dichiarato che a causare lo schianto sarebbe stato un guasto a un motore, escludendo l'ipotesi terrorismo e anche quella del missile. In seguito però Kiev ha ritirato questa dichiarazione, dicendo di non voler escludere alcuna pista e il presidente, Volodimyr Zelensky, ha ordinato un'inchiesta.