Sparatoria a Jersey City: centinaia di colpi e diversi morti

JERSEY CITY - Centinaia di colpi e diversi morti: si tratta della sparatoria che ha avuto luogo oggi a Jersey City, a pochi chilometri da New York. Una sparatoria che le forze dell'ordine sono riuscite a risolvere dopo circa tre ore e mezza. Come riferito da CBS New York, nella sparatoria è morto un agente di polizia.

Un portavoce della polizia ha spiegato che altri tre agenti e un civile sono rimasti feriti. Inoltre, all'interno di un supermercato sono stati trovati cinque cadaveri: tre civili e i due sparatori.

I due, come riportano i media americani, si sarebbero barricati all'interno del negozio. La loro identità non è nota, ma potrebbero essere - secondo le prime informazioni - di due trafficanti di droga. Non si tratterebbe di terrorismo.

L'episodio si è verificato nelle vicinanze della Martin Luther King Drive e della Bayview Avenue. Tutte le scuole presenti nei dintorni sono state chiuse.

I residenti erano stati invitati a restare in casa, lontani dalle finestre. Un padre aveva raccontato ai media americani di trovarsi con tutta la famiglia sdraiato per terra in salotto.

JERSEY CITY ACTIVE SHOOTER:



- Multiple Gunmen

- Multiple Victims

- At Least 1 Officer Shot

- Schools on Lockdown

- Scene Remains Active

- No suspects in custodypic.twitter.com/4KyCHcUyDi — Breaking News Feed (@pzf) December 10, 2019

