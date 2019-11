Incolonnati 17 ore nel traffico, Thanksgiving nella bufera

WASHINGTON - Il Giorno del ringraziamento - che ogni anno cade il quarto giovedì di novembre - è stato anticipato da diverse bufere di neve e forti venti che si sono abbattuti su diverse zone degli Stati Uniti. Chi si è voluto mettere in viaggio per i giorni di festa ha dovuto affrontare spostamenti, già tradizionalmente intensi, ancora più complicati.

Come riporta Ats, si stima che nella giornata di mercoledì 55 milioni di persone si siano messe in viaggio in auto o in aereo e molti sono stati ostacolati dal maltempo. Sono state chiuse diverse autostrade, mentre negli aeroporti sono stati ritardati o cancellati migliaia di voli. Fra questi, particolarmente colpito lo scalo di Denver.

Chi ha affrontato l'Interstate 5, sul confine tra Oregon e California, nella giornata di martedì è stato incolonnati per 17 ore. Alcune persone hanno persino dormito nei loro veicoli. Le autorità hanno invitato i residenti a rimanere a casa e annullare qualsiasi piano di viaggio.

Decine di migliaia di persone sono rimaste senza elettricità negli stati del Michigan, Ohio e Wisconsin. Negli stati dell'Oregon, del Nevada e della California settentrionale si è scatenata una tempesta particolarmente pericolosa: i meteorologi hanno parlato di un "ciclone bomba".

keystone-sda.ch/ ()