Usa la foto di un ragazzo più avvenente per "cuccare": condannato a fare lo stradino

PAVIA - Voleva conquistare qualche ragazza attraverso le App di incontri, così ha pensato di presentarsi con la foto di un ragazzo molto più avvenente di lui. Il 22enne è stato processato con l'accusa di sostituzione di persona ed è stato condannato a tre mesi di lavori come stradino.

I fatti sono accaduti nel 2016. Come racconta La Provincia Pavese, il giovane di Pavia non è stato molto furbo nel scegliere non solo immagini di un ragazzo della sua stessa zona, ma anche ben riconoscibile, attraverso i diversi tatuaggi che ha sui suoi muscoli scolpiti.

È stata una ragazza a individuare la non corrispondenza della foto con il proprietario del profilo. Svelata la truffa al protagonista degli scatti, il 35enne ha denunciato l’uso improprio delle sue foto.

Per estinguere il reato, il 22enne è stato assegnato in queste ultime settimane al Comune di Gudo Visconti (Milano) come stradino e per la rimozione delle piante morte.