Ex ambasciatrice Usa: «Mi sentii minacciata da Trump». Lui twitta

WASHINGTON - L'ex ambasciatrice americana a Kiev, Marie Yovanovitch, ha testimoniato di essersi sentita "minacciata" dalle parole di Donald Trump che, parlando con il presidente ucraino Voldymyr Zelensky, la descrisse come una "bad news", una cattiva notizia, e assicurò che presto se ne sarebbe andata. «Nel leggere la trascrizione della telefonata ero scioccata e devastata», ha spiegato.

Yovanovitch definisce gli attacchi di Trump "molto intimidatori", così come la campagna diffamatoria messa in piedi dall'avvocato personale del tycoon, Rudolph Giuliani. «Capirono come era facile rimuovere un'ambasciatrice che non dava loro quello che volevano», ha detto, parlando di loschi interessi: «Fu terribile sentire che il presidente Trump aveva perso la fiducia in me. Non mi fu data alcuna spiegazione sul perché venivo cacciata».

Yovanovitch ha quindi descritto con parole dure una situazione di "crisi" all'interno del Dipartimento di stato diretto da Mike Pompeo, dove «il processo politico è in disfacimento, incarichi di leadership sono rimasti vacanti e funzionari di alto e medio livello riflettono su un futuro incerto e vengono messi fuori dalla porta».

«Il Dipartimento di Stato - ha aggiunto - è stato svuotato dall'interno in un momento di grandi sfide sul palcoscenico internazionale. Questo non è il momento di indebolire il nostro corpo diplomatico».