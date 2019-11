Noto storico russo uccide l'amante e la fa a pezzi

SAN PIETROBURGO - Il noto storico russo, Oleg Sokolov, docente all'Università di San Pietroburgo ed esperto di Napoleone, ha confessato oggi l'omicidio della sua amante ed ex studentessa, la 24enne Anastassia Echtchenko. Lo riferiscono i media russi.

Il professore, che per i suoi studi in passato è stato insignito in Francia della Legion d'Onore, è stato arrestato ieri dopo essere stato ripescato dai soccorritori nel fiume Moika, a San Pietroburgo, con uno zaino che conteneva le braccia della donna.

Secondo i media russi, Sokolov, ubriaco, era caduto in acqua nel tentativo di far sparire nel fiume i resti della giovane. La polizia ha poi trovato il resto del corpo della vittima nell'appartamento dell'uomo.

Lo storico, 63 anni, è stato poi ricoverato in ospedale per ipotermia, ma oggi è stato trasferito in un commissariato di polizia per l'interrogatorio.

