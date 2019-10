Coccodrillo preda un cane davanti agli occhi del padrone

BRISBANE - Il padrone di tre cani stava trascorrendo una giornata rilassante sulle rive del fiume Watson, in Australia, quando si è consumato l’orribile scena. Entrati in acqua per giocare, i cani si sono trovati improvvisamente davanti un coccodrillo che non ha esitato ad aprire la bocca. Per Ben, questo il nome dell'animale, non c'è stato nulla da fare.

Nel video si sente il padrone, sotto shock, urlare invano il nome del cane.

Fortunatamente gli altri due sono riusciti a salvarsi spostandosi verso la riva.

Avvertimento - Il video è stato diffuso su Youtube all’Aurukum Indigenous Knowledge Center, per fungere da monito a tutti i padroni di cani. «Non bisogna lasciar giocare i cani nell’acqua quando c’è l’alta marea» ha dichiarato Noel Waterman, coordinatore del centro. «In questo periodo i coccodrilli riescono a mimetizzarsi meglio del solito».