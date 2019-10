Spari in una chiesa dello New Hampshire, fermato l'assalitore

WASHINGTON - Spari in una chiesa del New Hampshire, la New England Pentecostal Church. La polizia è accorsa sul posto e l'uomo che ha aperto il fuoco è già sotto custodia degli agenti.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 10.00 del mattino locali. La polizia di Pelham, a circa 50 chilometri da Boston, è intervenuta subito e ha fermato lo sparatore. Secondo indiscrezioni, ci sarebbe almeno un ferito, già trasportato in ospedale. L'Fbi - da parte sua - ha riferito di essere a conoscenza della sparatoria. «Ci stiamo coordinando con i nostri partner locali per offrire assistenza, che comunque al momento non è stata richiesta»

Nella chiesa era in corso - secondo quanto emerge dal calendario degli appuntamenti - un incontro nell'ambito del mese dedicato alla lotta alla violenza domestica.