Ucciso per strada il testimone chiave di un omicidio

DALLAS - Un 28enne che con la sua testimonianza è stato fondamentale per far condannare una ex poliziotta è stato trovato ferito in un posteggio con svariate ferite d'arma da fuoco. Joshua Brown, questo il suo nome, è stato trasportato d'urgenza in ospedale venerdì notte ma è morto poco dopo il ricovero.

Solo pochi giorni prima era apparso in tribunale a Dallas in qualità di testimone chiave dell'accusa nel caso di Amber Guyger. La donna, agente della polizia cittadina, era a processo per essere entrata in casa del vicino Botham Jean e di avergli sparato, uccidendolo. Alla base dell'omicidio ci sarebbe stato un tragico errore: la donna ha sempre sostenuto di aver pensato di essere a casa sua e di aver avuto di fronte un intruso. La giuria l'ha pensata diversamente e il giudice l'ha condannata a dieci anni di reclusione. Brown, vicino di casa della vittima, ha testimoniato in aula di aver sentito gli spari della pistola di Guyger.

Venerdì come detto il 28enne è stato trovato riverso a terra e gravemente ferito. Testimoni riferiscono di aver visto una berlina argento allontanarsi rapidamente. Al momento gli inquirenti non hanno compiuto nessun arresto. È impossibile al momento stabilire il movente del delitto e se possa avere qualche legame con la recente condanna dell'ex poliziotta.

L'avvocato per i diritti civili S. Lee Merritt, che aveva rappresentato la famiglia di Jean al processo, ha twittato che la madre di Brown gli ha chiesto di «aiutare a scoprire chi ha ucciso suo figlio».