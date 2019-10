La sosia-zombi iraniana di Angelina Jolie è stata arrestata

TEHERAN - La giovane socialite Sahar Tabar aveva fatto parlare di sé e aveva scioccato il web mostrando com'era diventata dopo 50 operazioni chirurgiche tentando di assomigliare ad Angelina Jolie.

Il (mostruoso) risultato era diventato internazionale oggetto di discussione, scherno e - perché no - preoccupazione riguardante l'eccessivo uso del bisturi di questa era un po' vanesia.

La verità, però, era saltata fuori qualche tempo dopo: la 22enne aveva preso tutti per il naso, usando il trucco e il caro e vecchio Photoshop per creare lo spaventoso alter-ego. «Non dico di non essermi mai fatta un ritocchino», aveva commentato a Sputnik, «ma di certo non per sembrare un sosia-zombi di Angelina Jolie o una "sposa cadavere"».

Stando alla Cnn, la ragazza è stata recentemente arrestata dalle in Iran con l'accusa di blasfemia, istigazione alla violenza, insulto al codice d'abbigliamento nazionale e corruzione della gioventù.

Stando all'agenzia stampa Tasnim pare che siano stati in diversi a segnalarla alle autorità che si sono subito attivate. Il suo account Instagram è stato chiuso e disattivato.