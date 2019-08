Intrappolata nell'auto, sopravvive per sei giorni al caldo torrido

LIEGI - In Belgio, una donna è stata ritrovata viva dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto per sei giorni durante la recente ondata di caldo che ha colpito il Paese.

La Bbc riporta che Corine Bastide, 45 anni, era scomparsa vicino a Liegi, in Belgio, il 23 luglio scorso, due giorni prima che le temperature raggiungessero i 41,7 gradi centigradi. La sua auto è finita in un fosso in una zona isolata, e nell'incidente la donna è rimasta ferita alla colonna vertebrale, lasciandola incapace di uscire dal veicolo.

Sebbene gravemente disidratata, è riuscita a rimanere cosciente ed è sopravvissuta bevendo acqua piovana. È stata ritrovata lunedì, dopo che la sua famiglia ha dato l'allarme alla polizia, che ha diramato l'allerta per le persone scomparse.

Dal suo letto d'ospedale, la donna ha raccontato all'emittente belga Rbtf che pensava che nessuno l'avrebbe trovata, in quello che lei ha descritto come un «calore terrificante». Non c'erano cibo o bevande nella sua auto prima dell'incidente, quindi quando ha iniziato a piovere dopo l'ondata di calore, ha raccolto l'acqua piovana in una scatola vuota di gomma da masticare, e ha potuto bere.

Dopo sei giorni, quando un'auto si è fermata vicino all'area dell'incidente, la donna è riuscita a chiedere aiuto ed è stata salvata. Secondo quanto riferito dal figlio, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e restare in ospedale per diverse settimane.