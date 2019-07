Zapata: «Sono deluso», ma non demorde

PARIGI - Franky Zapata, l'"uomo volante" caduto in mare mentre tentava la trasvolata della Manica a bordo della sua flyboard - la tavola volante da lui concepita - è rientrato sano e salvo in Francia. Ai giornalisti che lo attendevano nel porto di Boulogne-Sur-Mer, non lontano da Sangatte, il comune da cui questa mattina era decollato, Zapata non ha nascosto la sua amarezza per il flop, ma ha assicurato che ritenterà al più presto la sua scommessa.

«Sono deluso. Adesso, è sicuro che farò la traversata. Quando? Non lo so, ma nei giorni a venire...». Dopo il fallito exploit annunciato sui media, il francese è tornato in patria a bordo del rimorchiatore militare L'Abeille Languedoc andato a recuperarlo nella zona della caduta.

«Sto molto bene. Cadendo ho soltanto sbattuto il gomito ma nulla di eccezionale», ha detto, mostrando ai fotografi delle leggere escoriazioni.