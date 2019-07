Poliziotti presi a secchiate d’acqua

NEW YORK - Due agenti di polizia completamente inzuppati d’acqua sono recentemente apparsi in un video diventato virale sui social. A renderli fradici, però, non é stata né la pioggia né un’operazione acquatica di salvataggio. Le forze dell’ordine sono state inondate d’acqua da alcuni cittadini nel quartiere di Brooklyn, a New York. Durante il week-end, i poliziotti stavano infatti svolgendo il proprio lavoro, quando si sono visti arrivare addosso diverse secchiate d’acqua.

Bill de Blasio, sindaco della Grande Mela, ha condannato l’accaduto con un post su Twitter: «Completamente inaccettabile. Non tollereremo questa mancanza di rispetto. La polizia di New York sta investigando su quanto successo».

Sabato, ad Harlem, in un’altra parte della città, si é verificato un episodio analogo. Mentre alcuni agenti ponevano in stato d’arresto una persona, un poliziotto è stato colpito in testa da uno secchio. Anche in questo caso, un video poi diventato virale ha ritratto la scena.