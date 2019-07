La Louisiana è pronta per l'uragano Barry

NEW ORLEANS - La città di New Orleans si è preparata a ricevere la prima grande tempesta tropicale della stagione, Barry, che potrebbe trasformarsi in un uragano nella giornata di venerdì.

«È troppo presto per sapere quale sarà il suo impatto, ma crediamo che ci sarà», ha detto il sindaco LaToya Cantrell nella giornata di ieri. «State pronti, sappiamo cosa può accadere nella nostra città. Al momento tutto è comunque pienamente funzionante, gli argini e le pompe lavorano bene».

Il governatore della Louisiana John Bel Edwards ha dichiarato lo stato di emergenza. Le evacuazioni sono iniziate nella giornata di giovedì, in particolare nella zona di Plaquemines.

Le inondazioni sono già state numerose, nelle ultime ore hanno invaso case e aziende, il traffico dell'ora di punta si è paralizzato bloccando buona parte della città. La Guardia Nazionale è in azione. I funzionari hanno chiesto ai residenti di procurarsi tre giorni di rifornimenti e di tenere puliti gli scarichi delle acque.

Il National Hurricane Centre ha lanciato l'allarme per tutta la costa centrale del Golfo del Messico e nell'entroterra attraverso il basso Mississippi, attivo per 48 ore. Anche le regioni costiere del Mississipi e del Texas sono infatti in preallerta.

keystone-sda.ch/ (Matthew Hinton)