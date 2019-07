La criminalità organizzata uccide più di guerre e terrorismo

NEW YORK - Nel mondo si muore molto più per mano della criminalità che non per il terrorismo o per i conflitti armati. Lo rileva un rapporto delle Nazioni Unite secondo cui nel 2017 sono state mezzo milione le vittime di omicidio e che il luogo più pericoloso in cui vivere è l'America centrale, regione dove il tasso di omicidi è di 62,1 ogni 100mila persone a fronte di una media mondiale del 6,1.

La percentuale sale in Africa e arriva al 13,0 ma ancor più negli Usa dove il tasso di omicidi è del 17,2.

Il rapporto rileva che un morto su cinque è da attribuire al crimine organizzato e sottolinea come nel mondo il femminicidio, assassinio commesso per la maggior parte dal partner o in famiglia, sia ancora «troppo frequentemente ignorato e sottostimato».

Infine l'Onu rileva che i luoghi più sicuri dove vivere si trovano in Asia, Europa e in Oceania con un tasso di omicidi che varia tra 2,3 e 3 ogni centomila abitanti.