Aggredì la compagna incinta mentre giocava a Fortnite: si dichiara colpevole

SYDNEY - Un videogiocatore di Sydney si è dichiarato colpevole di aver aggredito la compagna incinta mentre giocava a Fortnite. L'alterco fu ripreso dalla telecamera accesa e finì su Twitch, il popolare servizio di streaming. James Munday è apparso oggi in tribunale e ha ammesso le proprie responsabilità: il 10 dicembre 2018, mentre stava giocando al popolare videogame, il giovane litigò con la compagna proprio per la quantità di tempo che passava sui giochi online.

La donna gli chiese di smettere e di andare a cenare e, dopo il suo rifiuto, provò altre volte a convincerlo a mangiare con la famiglia. Nei documenti presentati alla corte, spiega l'Australian Associated Press, si spiega che la compagna di Munday era «frustrata per la mancanza di risposta» e per questo motivo lanciò degli oggetti contro l'imputato e il computer. La reazione di Munday fu veemente: schiaffeggiò la donna e poi la spinse a terra. L'alterco fu ripreso in audio, ma non in video (avvenne fuori dal campo visivo) dalla webcam accesa: gli altri utenti di Twitch poterono sentire le urla della donna, poi un tonfo e altre grida più acute.

Anche la compagnia, a quanto pare, è stata accusata di aggressione. Dal canto suo Munday ha ammesso che le sue azioni erano inappropriate e che «non avrebbe dovuto fare quello che ha fatto». La sentenza dovrebbe arrivare alla fine di agosto.