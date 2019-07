Venezia, l'incidente sfiorato visto da terra

VENEZIA - Si stanno rincorrendo in rete le immagini della nave da crociera Costa Delizia che, domenica durante una tempesta, si è pericolosamente avvicinata alla banchina in Riva Sette Martiri a Venezia. Nonostante la bufera la nave è salpata dal porto per tornare in mare aperto. Lo schianto è stato evitato per un soffio.

Come si può vedere nel nuovo filmato, il pilota ha fatto partire la sirena prolungata dell'emergenza e diverse imbarcazioni ormeggiate sono state schivate solo grazie ai rimorchiatori di prua che sono riusciti a raddrizzare la nave. Il presidente del Porto, Pino Musolino, ha avviato subito un accertamento su quanto accaduto: «Ci riserviamo di avviare una tempestiva verifica per appurare se la nave avesse ricevuto i necessari permessi e avesse ottemperato alle necessarie verifiche. Riteniamo inoltre necessario organizzare al più presto un ulteriore incontro congiunto con la capitaneria di Porto per valutare ed eventualmente sollecitare l’adozione di altre misure atte a garantire che il traffico navale avvenga in piena sicurezza per i cittadini e per la città».

NUmerosi i politici intervenuti. «Dobbiamo piangere un morto perché finalmente le autorità competenti decidano lo stop del transito delle grandi navi a Venezia?», ha scritto il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera Federico Fornaro, ripetendo una domanda che ormai è sulla bocca dei più, in particolare dei cittadini. «In attesa di trovare una soluzione che garantisca la totale sicurezza della navigazione, le grandi navi da crociera non possono continuare a navigare nei canali, come dimostra l'incidente sfiorato di domenica. Si sospenda subito il transito».