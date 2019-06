Segregata da quattro giorni, scappa e precipita dal balcone

MILANO - Ha tentato di mettersi in salvo dal fidanzato-mostro che l’ha tenuta segregata in casa per quattro lunghissimi giorni. Approfittando di un momento di distrazione dell’uomo - Giacomo Oldrati, un 40enne che nel 2018 era stato assolto per fatti analoghi verificatisi a Bologna poiché giudicato incapace di intendere e di volere - si è gettata dal balcone, esausta: il volo, di dieci metri, le ha procurato fratture multiple.

Soccorsa da un’altra inquilina - che l’ha trovata nuda, spaventata e in stato di choc per le botte subite nei giorni precedenti - la ragazza è ora ricoverata in ospedale: ne avrà per 40 giorni.

La 26enne conosceva il passato del “fidanzato” ma, nonostante l’opposizione della famiglia, aveva comunque deciso di restargli vicino.

I genitori della giovane lunedì sono andati a cercarla, ma al citofono sono stati respinti da entrambi.

Oldrati è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona e lesioni aggravate.