Lo sparatore di Darwin era in libertà vigilata

DARWIN - Era in libertà vigilata e indossava il braccialetto elettronico l'uomo che ha provocato la strage avvenuta nelle scorse ore a Darwin, nel nord dell'Australia.

Lo ha dichiarato il commissario di polizia Reece Kershaw nel corso di una conferenza stampa, nella quale ha spiegato che il 45enne era molto conosciuto dalle autorità ed era stato scarcerato lo scorso mese di gennaio, dopo aver passato oltre un anno dietro le sbarre. Dopo aver compiuto il massacro il 45enne è rimasto latitante per circa un'ora, dopodiché ha contattato le autorità e ha richiesto di essere posto in stato di custodia. Gli agenti lo hanno circondato e bloccato. Circa 100 uomini sono stati impegnati nella caccia all'uomo.

Il motel dove sono state uccise quattro persone è solo la principale scena del crimine: altre persone sarebbero state colpite in svariati luoghi sparsi nella città di Darwin. Alla polizia sono giunte varie segnalazioni, le più inquietanti delle quali parlavano di un uomo che si aggirava con calma nella struttura ricettiva, apparentemente «alla ricerca di qualcuno». I testimoni affermano di aver sentito almeno 20 colpi d'arma da fuoco. «Ha sparato in tutte le stanze poi lo abbiamo visto correre fuori, saltare in un pick-up Toyota e correre via» ha dichiarato alla Abc uno di essi. «Un uomo è corso fuori reggendo una donna ferita tra le braccia» ha raccontato un'altra persona. «Sono corsa fuori con degli asciugamani e le ho fasciato le gambe, aveva piccoli fori e sanguinava ovunque».

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica e la cronologia degli eventi. Non sono al momento chiare le motivazioni che hanno spinto il 45enne a compiere la strage. Le autorità sono sicure che abbia agito da solo e non ci siano dei complici in fuga. Il bilancio dei morti (5) e dei feriti non è ancora considerato definitivo.

