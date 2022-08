Putin omaggia Erdogan: «L'Europa lo ringrazi per il gas»

Il Cremlino al termine del colloquio ha reso noto che Putin e Erdogan si sono accordati per "rilanciare la cooperazione sul fronte economico ed energetico". Ed al di là della genericità del comunicato, non è un mistero che Mosca punti molto su Ankara per creare anche una minima crepa all'interno della Nato e aggirare le sanzioni. In quest'ottica, secondo il Washington Post, la Russia vuole acquistare quote nelle raffinerie e nei terminali petroliferi turchi, per bypassare l'entrata in vigore dell'embargo europeo sul petrolio russo. Nei piani di Mosca c'è anche la richiesta ad alcune banche turche, controllate dallo stato, di consentire l'apertura di conti ai maggiori istituti russi.