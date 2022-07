La guerra, la copertina di una rivista e come vediamo il mondo

Ha vinto Vogue - Se c'è un vincitore di questa polemica è, alla fine, proprio la rivista. «Mettendo la signora Zelenska in copertina, Vogue sta promuovendo il suo ruolo di volto e voce riconoscibili della lotta» aggiunge Friedman. E la First Lady ucraina, «apparendo in pubblico e sollevando questioni in pubblico, quando suo marito non può, mantiene vivi i bisogni del suo paese nella conversazione internazionale in un momento in cui altre crisi sono in lizza per l'attenzione» dell'opinione pubblica.