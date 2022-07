Niente più aborti in 43 cliniche Usa

Alcuni Stati, come la Louisiana o il North Dakota, hanno leggi che vietano l'aborto, ma le battaglie legali hanno rallentato l'emanazione di queste nuove regole. Altri, come l'Indiana, hanno convocato sessioni speciali del Congresso statale per approvare una nuova legislazione. L'organizzazione prevede che la metà di tutti gli Stati degli Stati Uniti, in particolare nel sud e nel Midwest in gran parte conservatori, alla fine vieterà gli aborti.