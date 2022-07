I politici coinvolti nella rete di Uber e le reazioni

L'azienda aveva identificato in Macron un alleato quando era ministro dell’Economia, dal 2014 al 2016. In occasione di un incontro tra le due parti, avvenuto nell’ottobre 2014, l'allora ministro si sarebbe scusato per una legge che limitava l’attività dei VTC, i veicoli turistici senza autista. Uno dei servizi coinvolti era UberPop, che permetteva ai privati di offrire passaggi con la propria auto. Si è arrivati perciò a un “accordo” segreto: il colosso tecnologico avrebbe ritirato questo servizio in cambio di un alleggerimento nelle modalità di acquisizione della licenza da parte degli autisti che riguardava UberX. L'azienda e lo staff di Macron, quindi, avrebbero lavorato insieme per presentare ai parlamentari “amici” degli emendamenti relativi al settore VTC. Una volta sospesa UberPop, Macron ha fatto passare tramite decreto ministeriale una disposizione che prevedeva una drastica riduzione della formazione richiesta per ottenere una licenza. Inoltre, un altro aspetto da non trascurare spulciando i messaggi, riguarda le richieste di aiuto dei dirigenti di Uber a Macron in occasione delle diverse perquisizioni da parte delle autorità fiscali e di altri enti subite negli anni, sulle quali esistono ragioni per credere che l'attuale presidente possa essere intervenuto.