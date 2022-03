Anche in Svizzera i valori di PM2,5 sono decisamente sopra i valori fissati dall'OMS

MONDO - Ben il 97% delle città analizzate dal rapporto IQAir ha superato le linee guida sulla qualità dell'aria dell'OMS. L'analisi ha preso in considerazione i dati di PM2,5 in 6'475 città (dalle megalopoli alle cittadine): di queste solamente 222 avevano una qualità dell'aria che soddisfaceva i requisiti. Ogni anno si stima che circa 7 milioni di persone muoiano a causa dell'inquinamento. Nel 2021 la morte di 40'000 bambini di età inferiore ai cinque anni è stata direttamente collegata all'inquinamento atmosferico da PM2,5.

Nel settembre 2021 l'Oms ha rilasciato un aggiornamento sulle linee guida globali sulla qualità dell'aria, dimezzando la concentrazione precedente. Si è così passati da 10 µg/m³ a 5 µg/m³.

Cosa dicono i dati - I paesi sono stati divisi in colori, dal blu (aria pulita) al marrone, dove i valori di PM2,5 superano di dieci volte il valore consentito dall'Oms. In cima alla classifica dei paesi più inquinati si trovano il Bangladesh, il Chad (uno dei pochi paesi africani ad avere dati disponibili), il Pakistan e il Tajikistan. Solamente tre territori avevano risultati ottimali: Porto Rico, Isole Vergini americane e la Nuova Caledonia. Mentre l'Italia e l'Europa dell'est si tingono di arancione (da 3 a 5 volte il valore consentito), la Svizzera si piazza all'87esimo posto su 117 (con i livelli di inquinante da due a tre volte maggiore rispetto ai dati dell'Oms). In generale i paesi dell'Asia meridionale sono quelli che hanno un tasso maggiore di PM2,5, mentre il nord del mondo se la passa decisamente meglio.

Nella classifica delle capitali la Svizzera migliora, in quanto Berna si piazza all'82esimo posto, ma con il colore verde (PM2,5 da uno a due volte superiore rispetto ai dati di riferimento).

Svizzera e Ticino - L'analisi ha preso in esame ogni singola stazione di raccolta dati. La cartina dell'Europa mostra un'alta concentrazione di PM2,5 nei Balcani, nella zona della Polonia e nella Pianura Padana. L'Italia è uno dei pochi paesi ad aver sia una misurazione ottimale (quella di Crotone, in Calabria, di colore blu) che una tra le peggiori (Polistena, in Calabria, di colore viola). Per quanto riguarda la Svizzera invece solo un paese è risultato eccellente: Küssnacht (SZ). Di colore arancione (da 3 a 5 volte superiore ai dati dell'Oms) ci sono solo Rotkreuz (ZG), Chiasso e Mendrisio. Parlando del Ticino se la passano un po' meglio Bioggio, Pregassona, Gambarogno e Bodio (di colore giallo, da 2 a 3 volte il valore). Gli unici tre comuni verdi, che hanno una stazione di misurazione, risultano essere Locarno, Airolo e Giubiasco.