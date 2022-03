Persi quattro settimane nella foresta amazzonica, due bimbi trovati vivi

MANAUS - Due bambini - di sei e otto anni - sono stati trovati vivi dopo quattro settimane passate da soli nella foresta amazzonica.

La storia che ha dell'incredibile, e che è stata ripresa anche dall'emittente BBC, arriva da Palmeira, nello Stato brasiliano di Amazonas. Il tutto è iniziato il 18 febbraio, quando i due piccoli si sono persi nella giungla. Ben presto, centinaia di residenti si sono attivati per cercarli.

Passare al setaccio l'area è però stato molto complicato, in quanto essendo nel periodo delle piogge è stato ancora più difficile avanzare nella vegetazione. Non avendo trovato nessuna traccia dei due, i servizi di emergenza hanno interrotto le ricerche il 24 febbraio, seppur la gente del villaggio abbia continuato a cercare.

«Si riprenderanno»

Incredibilmente, venticinque giorni dopo, i bambini sono stati trovati da un taglialegna a 6 km dal villaggio di Palmeira. A quanto raccontano i media locali, uno dei bimbi ha trovato le forze di gridare aiuto quando ha sentito l'uomo colpire degli alberi nelle vicinanze. Allertato dal grido, l'uomo ha trovato i due bambini a terra, sdraiati, esausti. «Erano molto deboli, non potevano camminare, penso che se ci fossero voluti due giorni in più per trovarli, non sarebbero sopravvissuti» ha raccontato un amico di famiglia al portale Amazônia Real.

I due, malnutriti, disidratati e pieni di escoriazioni, sono stati ricoverati in un ospedale locale prima di essere trasportati in elicottero a Manaus. Secondo le prime informazioni fornite dal personale medico, è emerso che potranno probabilmente - piano piano - riprendersi completamente.

«Un miracolo»

L'Amazzonia è insidiosa, e non è la prima volta che qualcuno vi si trova intrappolato: nel gennaio del 2021, un 36enne aveva passato 36 ore perso nella giungla in seguito allo schianto dell'aereo che stava pilotando.

Il capo della polizia del comune di Manicoré, vicino a Palmeira, ha definito il salvataggio dei bambini «un vero miracolo»: «Questi bambini non sono stati trovati durante una ricerca. Sono stati trovati per caso. Le ricerche erano già terminate, e sono riusciti a sopravvivere per 25 giorni. Noi lo consideriamo quasi impossibile, perché ci sono colpi di calore, animali velenosi e selvatici, oltre alla disidratazione. È difficile sopravvivere nella giungla».