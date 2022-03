Pfizer testerà la sua pillola contro il Covid-19 sui bambini di sei anni

WASHINGTON - Paxlovid, l'antivirale contro il Covid-19 della Pfizer, sta per essere testato per la prima volta su bambini anche di soli 6 anni. Lo ha annunciato la stessa azienda farmaceutica americana.

La pillola ha dimostrato negli studi su adulti di diminuire i rischi di ospedalizzazione nei pazienti ad alto rischio dell'89% dei casi, se somministrato all'apparire dei primi sintomi. Il farmaco è infatti approvato per l'uso negli Stati Uniti per i pazienti dai 12 anni in su che pesino almeno 40 chili. Ma i test precedenti erano stati condotti solo sui ragazzi sotto i 18 anni.

Lo studio appena avviato dalla Pfizer includerà bambini dai 6 ai 17 anni, contagiati dal Covid, ad alto rischio di ricovero ma non ancora ospedalizzati. I bambini saranno divisi in due gruppi che assumeranno due diversi dosaggi del trattamento. La terapia attualmente usata nei pazienti consiste in tre pillole due volte al giorno per 5 giorni.