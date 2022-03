«Già oItre 1,2 milioni di rifugiati dall'Ucraina»

BRUXELLES - «Il numero dei rifugiati» dall'Ucraina «supera già 1,2 milioni e probabilmente aumenterà più volte nei giorni e nelle settimane a venire. Si tratta di donne, uomini e bambini innocenti che scappano dalla guerra spietata e brutale di Putin e hanno bisogno della nostra assistenza immediata». Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Madrid.

La presidente ha indicato che tutti i paesi membri stanno mostrando «un grande cuore» e ha lodato «i paesi in prima linea come Polonia, Romania, Slovacchia, Ungheria, ma anche la Moldavia, per la loro straordinaria solidarietà». L'Ue, ha ricordato, sta fornendo una prima tranche di cinquecento milioni di euro per aiutare i rifugiati e questa settimana, trovando l'accordo per attivare la direttiva sulla protezione temporanea, ha fatto sì che «i rifugiati ucraini ottengano immediatamente i diritti di soggiorno nell'Ue per almeno un anno». «I rifugiati dall'Ucraina meritano la nostra solidarietà e il nostro sostegno, così come i paesi che li accolgono», ha aggiunto.