Anche se in ritardo, il Covid raggiunge e devasta le Isole Salomone

HONIARA - Se in Europa le restrizioni stanno pian piano diminuendo, in alcune parti del mondo il Covid-19 continua a fare tanta paura. Stiamo parlando delle Isole Salomone, che fino allo scorso mese era una delle poche nazioni a non essere stata intaccata dalla pandemia. Poi il caos: il sistema sanitario in questi giorni è giunto al collasso.

Il Guardian ha riportato numerose testimonianze che racconto l'attuale situazione degli ospedali. Mancano i posti letto destinati ai pazienti Covid, oltre alla carenza di personale. Un medico del National Referral Hospital, della capitale Honiara, ha raccontato di aver assistito a scene in cui i pazienti morivano sul pavimento dei reparti. E gli infermieri positivi al coronavirus ma asintomatici sono stati richiamati in servizio, così come gli infermieri in formazione. «I malati e i cadaveri sono ovunque» ha dichiarato il medico, che preferisce rimanere anonimo.

Un ospedale da campo è stato allestito in fretta e furia, con 56 posti letto. Tuttavia non sono presenti servizi igienici, docce o aria condizionata.

Il focolaio ha sorpreso le Isole di Salomone, con i suoi 700'000 abitanti. Non erano infatti stati registrati casi positivi sull'isola del Pacifico nel 2020 e nel 2021. I primi test positivi sono arrivati a metà gennaio, e in breve tempo il focolaio ha raggiunto 6'000 persone, causando la morte di 70 isolani.

Tuttavia il dato delle vittime potrebbe essere molto più alto. Spesso i familiari delle vittime preferiscono evitare che il cadavere venga trasportato in ospedale e sottoposto a tampone, in quanto hanno paura che il corpo non venga restituito, ha raccontato lo stesso medico.

Anche il numero dei positivi è sottostimato, a causa della capacità limitata di test.

Le Isole Salomone presentano anche un tasso basso di vaccinazione: solo il 12,3% degli adulti risulta completamente vaccinato. Dall'esplosione dei casi si è assistito ad un'impennata di persone che richiedono il vaccino.