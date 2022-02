Sedotte e derubate. La truffa corre su Tinder

TEL AVIV - Il mondo virtuale è un universo sconfinato. Come nella realtà esiste il bene e il male. Anche dietro grandi idee che poi si trasformano in business. E se per ogni notizia la rete veicola anche una o più fake news, altrettanto capita con le tante app utili e futili che spesso nascondono piccole e grandi truffe.

Il re delle truffe - È stato così anche per il 31enne israeliano Shimon Hayut, re delle truffe sentimentali su Tinder, la nota app per incontrare l’amore, l’anima gemella. Si faceva chiamare «il principe dei diamanti», ora è più noto come «the Tinder Swindler», «il truffatore di Tinder», appellativo che è persino diventato il titolo di un documentario sbarcato con successo su Netflix.

Il truffatore di Tinder adescava donne giovani e belle sulla nota applicazione per appuntamenti presentandosi come Shimon Leviev, figlio del magnate dei diamanti Lev Leviev. Magnate esistente davvero. Che poi seduceva regalando loro lussuose cene e improvvisi viaggi su jet privati. Poi una volta che le donne finivano in questo strano gorgo psicologico sentimentale ecco la richiesta di prestiti, spesso ingenti. La motivazione? Sosteneva di essere vittima di non ben precisati cartelli criminali di questo e di quel paese, quasi sempre il Sudamerica o Sudafrica. I soldi che riusciva quasi sempre a scucire alle sue inconsapevoli vittime venivano poi in parte reinvestiti in nuove truffe verso altre sfortunate donne che ci cascavano. Insomma un giochetto che, secondo le polizie di mezzo mondo che gli hanno dato la caccia, gli ha fruttato circa qualcosa come 8 milioni di euro.

Le tre vittime - A raccontare la vicenda vissuta attorno al 2019 sono state tre vittime: Cecilie Fjellhøy, Ayleen Koeleman e Pernilla Sjohol. Cecilie è stata la prima che ha innescato il meccanismo di denuncia di Simon Leviev; norvegese, ha conosciuto il truffatore a Londra dove vive, nel lussuoso hotel a 5 stelle Four Seasons. Nello stesso il truffatore l'ha invitata a seguirlo nel suo Jet privato. La truffa ai suoi danni è stata di circa 200.000$. “Con Shimon si è subito creato un legame, era intelligente, simpatico, elegante…” ha detto Cecilie che a causa della truffa considerevole e dell'inganno subito ha avuto tendenze suicide e si è servita di un sostegno psicologico per elaborare la situazione.

Pernilla, svedese, è la seconda vittima che compare in The Tinder Swindler. Si tratta di una ragazza svedese. A differenza di Cecilie, non ha mai avuto una relazione d'amore con Simon Leviev, ma solo di amicizia. Ma in ogni caso è caduta nella sua truffa, per circa 45.000$. Ayleen è la terza vittima del docufilm. Una ragazza olandese, di Amsterdam e ha frequentato Simon Leviev per 14 mesi: è stata truffata per una cifra complessiva di 140.000$. Lei almeno, oltre la denuncia, si è presa una piccola rivincita sul suo carnefice: con una scusa si è fatta dare i vestiti di brand di lusso posseduti da Simon e poi li ha rivenduti online trattenendo i profitti. Le tre ragazze hanno anche aperto una sottoscrizione sulla pagina GoFoundMe per rientrare dei soldi persi.

E lui? Già arrestato in Grecia nel 2019, condannato a 15 mesi prima di uscire per buona condotta, rinnega tutto: «Sono tutte bugie. Mi hanno usato per la mia vita, hanno ricevuto regali costosi e tutto il resto. Quando ho chiesto aiuto hanno accettato di aiutarmi e sanno che ho dei problemi». Intanto Tinder ne ha cancellato il profilo. Non si sa mai. Hayut oggi vive da uomo libero e ha un profilo Instagram con circa 100k follower.