La città di Ottawa è «fuori controllo»: indetto lo stato d'emergenza

OTTAWA - La città di Ottawa è «completamente fuori controllo» a causa di una manifestazione anti-Covid «che rappresenta una minaccia per la sicurezza dei residenti».

Sono queste le parole del sindaco della capitale del Canada, Jim Watson, che non ha usato giri di parole e che ha quindi indetto lo stato d'emergenza, per tentare di avere più mezzi per contrastare i manifestanti. Il tutto, lo ricordiamo, è cominciato una settimana fa con la protesta dei camionisti contro l'obbligo vaccinale nel loro settore, in ambito transfrontaliero.

Ben presto, però, la situazione è degenerata, e persone da tutti gli angoli del Canada (e sembrerebbe anche dagli Stati Uniti) sono accorse per esprimere il loro disappunto nei confronti delle misure anti Covid e del Governo Trudeau.

L'esasperazione dei residenti

I manifestanti, da settimana scorsa, non hanno mai lasciato il centro di Ottawa, bloccando le strade e insediandosi con veicoli e tende, nonostante il freddo. Il tutto, in modo tutt'altro che silenzioso: non manca un continuo suono di clacson, sirene, e fuochi d'artificio. Per questo, per il traffico bloccato e per alcuni commerci che hanno dovuto chiudere, molti residenti sono esasperati e si sono opposti, con una contro-manifestazione.

D'altronde, con la presenza di un tale numero di persone (non sono state rilasciate stime delle autorità, ma sabato erano circa 5'000), sono stati aperti diversi fascicoli d'indagini per reati tra cui «furti, crimini d'odio e danni alla proprietà», ha dichiarato la polizia.

«Dobbiamo riprenderci la città»

«Siamo in minoranza e stiamo perdendo questa battaglia», ha poi aggiunto il sindaco Watson, spiegando che questa situazione «deve cambiare: dobbiamo riprenderci la nostra città». A tal riguardo, come spiega l'emittente Bbc, il sindaco non ha dato dettagli specifici su quali misure potrebbe imporre, ma la polizia ha informato che avrebbe intensificato le proprie azioni, ed è quindi possibile che venga fermat, multato o persino arrestato chiunque aiuti i manifestanti, portando loro ad esempio del carburante.

Lo stato d'emergenza aiuterà la polizia di Ottawa a ottenere più velocemente le forniture e le attrezzature di cui ha bisogno. «Siamo nel mezzo di una grave emergenza, la più grave emergenza che la nostra città abbia mai affrontato, e abbiamo bisogno di rendere disponibili con rapidità queste forniture ai nostri agenti di polizia e al nostro personale dei lavori pubblici».

I manifestanti, però, continuano a sostenere di voler rimanere in città fino a quando il governo non toglierà tutte le restrizioni relative alla pandemia.

keystone