L'imprevedibile successo del libro di Dillon Helbig, otto anni di età

BOISE - Dillon Helbig ha otto anni ed è già uno scrittore di fama. Il bambino, che vive nella cittadina di Boise in Idaho e frequenta la seconda elementare, è balzato agli onori della cronaca grazie al suo libricino - "The Adventures of Dillon Helbig's Crismis" - diventato improvvisamente famoso.

Dopo aver scritto di suo pugno un racconto di ben 81 pagine su un bel quadernetto rosso, Dillon ha lasciato di nascosto il manoscritto sugli scaffali della sezione dei libri illustrati per bambini, nella sua biblioteca preferita. Una volta scoperto il testo, i bibliotecari – colpiti dall’ingegno e dal talento del piccolo - hanno deciso di acquisire e registrare il libro, mettendolo poi a disposizione del pubblico.

L’operazione è stata un successo incredibile, tanto che al momento c’è una lunga lista d'attesa per leggere Dillon Helbig's Crismis. «Dillon scrive libri da quando aveva 5 anni e ha sempre desiderato che uno dei suoi libri fosse incluso nella collezione di una biblioteca», ci racconta Alex Hartman, responsabile della Lake Hazel Library, la biblioteca cittadina che ha realizzato il suo sogno. «Abbiamo subito capito che il libro meritava uno spazio nella nostra collezione, così abbiamo contattato la famiglia per chiedere loro il permesso di aggiungere ufficialmente il libro alla collezione della biblioteca».

Hartman ci riferisce di essere rimasto colpito dalla qualità e dalla creatività del libretto. Il bibliotecario aggiunge, poi, di averlo condiviso con un lettore molto speciale. «L'ho portato a casa per leggerlo con mio figlio di 6 anni, Cruzen. Come ci si può aspettare dal figlio di un bibliotecario, ha letto migliaia di libri, eppure mi ma ha detto che ha trovato quello di Dillon tra i più divertenti». Al momento, ci spiega, ci sono 12 persone in lista d'attesa per leggere il racconto. «La storia di Dillon – dice - ha ispirato diversi bambini della nostra comunità a scrivere i loro libri. Ma non solo. Un autore di libri per bambini si è offerto di lavorare con Dillon ad un laboratorio di scrittura per i più piccoli». Insomma, la carriera di questo scrittore in erba è appena iniziata.