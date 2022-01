Nole è di nuovo in detenzione

MELBOURNE - Novak Djokovic è di nuovo in detenzione. Lo rendono noto i suoi avvocati. Secondo il governo, infatti, la presenza in Australia del numero uno del tennis mondiale, non vaccinato contro il Covid, "potrebbe incoraggiare il sentimento contro i vaccini". Le autorità australiane hanno presentato per questo una memoria davanti alla giustizia, chiedendo l'espulsione del serbo. Questa mattina il campione è tornato nel centro di detenzione per migranti di Melbourne dove ha soggiornato nei primi giorni dopo l'atterraggio in Australia.

Intanto Rafael Nadal, commentando la situazione di Djokovic, ha affermato che "l'Australian Open è molto più importante di qualunque giocatore" e che "l'Australian Open sarà un grande Australian Open con o senza di lui", ha concluso lo spagnolo.