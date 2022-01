Ricercato per omicidio arrestato per... non aver indossato la mascherina

Giornalista in formazione

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

VARSAVIA - Un uomo ricercato da 20 anni in Polonia è stato infine catturato dalla polizia poiché si è fatto arrestare per non aver rispettato l'obbligo d'indossare la mascherina all'interno di un negozio.

Lo ha confermato la polizia di Varsavia all'agenzia stampa AFP.

L'uomo era ricercato da ormai due decenni per un omicidio, ed era riuscito a starsene nascosto fino ad ora. Una portavoce delle forze dell'ordine polacche ha spiegato che l'uomo è stato fermato da alcuni agenti nella frazione di Bielany, nel nord di Varsavia, «perché non aveva una mascherina in un negozio».

L'uomo, un 45enne, è quindi stato identificato ed è stato trasportato in un penitenziario, dove dovrà scontare 25 anni di carcere.