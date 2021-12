Donna fotografata di nascosto, Citroën ritira il suo spot

Giornalista in formazione

IL CAIRO - Citroën ha ritirato un controverso spot pubblicitario che aveva lanciato in Egitto in seguito ad una pioggia di critiche. In particolare, l'accusa principale riguardava il fatto che il video normalizzasse le molestie sessuali. (VIDEO SOTTO)

Come ha reso noto l'emittente Bbc, la casa automobilista francese ha dichiarato di «non tollerare» alcuna forma di molestia, e annunciando di aver rimosso lo spot si è scusata con tutte le persone che si sono «sentite offese».

Nel filmato, la pop star locale Amr Diab usa la fotocamera del suo veicolo per fotografare una donna che attraversa la strada, ma senza il suo consenso. Il 60enne poi sorride, quando la foto appare sul suo smartphone.

Una piaga del Paese

È «inquietante» scattare una foto a una donna senza il suo consenso, secondo il giornalista e attivista per i diritti delle donne Reem Abdellatif, che ha espresso il proprio disappunto su Twitter. «Chi ha pensato che sarebbe stata una buona idea? In particolare in un paese dove il 98% delle donne ha riferito di essere stata vittima di molestie ad un certo punto della propria vita».

Anche la scrittrice Amal Alharithi ha espresso il proprio parere, dicendo che la parte più dolorosa è che «dell'intera troupe nessuno si è reso conto o si è opposto al fatto di scattare foto di ragazze in strada senza il loro consenso. È triste, è un incoraggiamento alle molestie sessuali».

In seguito alla messa in onda dello spot, anche Amr Diab è stato oggetto di diverse critiche, sui social network.