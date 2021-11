Londra punta sul booster

LONDRA - Il servizio sanitario britannico ha deciso di formalizzare la possibilità di anticipare la prenotazione della terza dose di rinforzo (booster) del vaccino anti Covid da 6 a 5 mesi dopo la seconda. Lo riferisce il Guardian.

L'iniziativa - raccomandata già da qualche settimana, e valida per ora in Inghilterra in attesa dell'allineamento di Scozia, Galles e Irlanda del Nord - mira a rendere ancor più spedita la corsa al terzo vaccino come arma per contenere gli effetti più gravi dei contagi nel Regno, dove le dosi booster vengono offerte a tutti gli over 50 e s'avviano verso le 10 milioni di somministrazioni.