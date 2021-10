Esce dal ristorante senza mascherina, è bufera su Joe Biden

WASHINGTON - Non c'è pace per Joe Biden. Il presidente americano è finito al centro delle polemiche per alcuni scatti diffusi sui social e riportati dal New York Post in cui è in un locale di Washington con la first lady Jill senza mascherina.

I Biden sono stati fotografati mentre uscivano dal ristorante italiano "Fiola Mare" a viso scoperto, violando così le norme anti Covid della città. Norme secondo cui nei luoghi al chiuso bisogna sempre indossare la mascherina, tranne quando si è seduti a tavola. Anche il locale ha scritto sul suo sito web che «secondo le linee guida dei CDC e l'ordine del sindaco Muriel Bowser, tutte le persone di età superiore ai 2 anni devono indossare la mascherina al chiuso, indipendentemente se sono vaccinate o meno, tranne mentre mangiano o bevono».

Le foto hanno scatenato le critiche dei detrattori del presidente sui social: «Ogni americano merita che Biden spieghi perché pensa di poter infrangere le regole che chiede agli altri di seguire», si legge in alcuni post dove il presidente viene definito «ipocrita».

keystone-sda.ch (TASOS KATOPODIS / POOL)