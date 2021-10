In Afghanistan le ragazze torneranno a scuola?

KABUL - I talebani dovrebbero annunciare «presto» un programma che permetta alle ragazze in Afghanistan di tornare a frequentare la scuola secondaria. Lo ha affermato un alto responsabile dell'Onu, quattro settimane dopo che nel paese tornato in mano ai talebani è stato consentito agli studenti di tornare in classe ma non alle studentesse.

«Il ministro de facto dell'Istruzione ci ha detto che si sta lavorando a un programma, che verrà annunciato presto, che permetterà a tutte le ragazze di frequentare la scuola secondaria, e noi ci aspettiamo che ciò accadrà presto» ha detto ieri il direttore generale dell'Unicef, Omar Abdi, alle Nazioni Unite a New York.