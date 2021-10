Gli Stati Uniti riaprono ai turisti completamente vaccinati

WASHINGTON - I turisti stranieri completamente vaccinati contro il Covid-19 potranno recarsi negli Stati Uniti a partire dall'8 novembre.

Lo hanno dichiarato fonti della Casa Bianca, come riporta l'agenzia di stampa Reuters.

«La nuova politica sugli ingressi, che richiede la vaccinazione per i viaggiatori stranieri che si recano negli Stati Uniti, entrerà in vigore l'8 novembre» ha dichiarato su Twitter l'assistente dell'ufficio stampa della Casa Bianca, Kevin Munoz.

Si tratta di nuove norme che si applicano sia ai viaggi aerei internazionali che a quelli via terra, dal Messico e dal Canada. «I nuovi standard si basano su dati legati alla salute pubblica», è una decisione «coerente e rigorosa», ha affermato Munoz. Chi arriva via aereo oltre ad essere vaccinato dovrà fare un tampone entro tre giorni dalla partenza.

Ci saranno quindi infine requisiti più uniformi per i passeggerei internazionali in entrata, dopo mesi e mesi di restrizioni imposte sin dall'inizio della pandemia. Tutti i vaccini approvati e autorizzati dalla FDA, così come quelli che sono stati approvati per l'uso d'emergenza dall'OMS saranno accettati. Lo ha confermato un portavoce della Casa Bianca all'emittente CNN.

In ogni caso, si tratta di una mossa che è stata subito accolta con gioia dall'industria del turismo, in particolare dalle compagnie aeree e dagli hotel.