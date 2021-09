Silvio Berlusconi in ospedale per altri controlli

MILANO - Silvio Berlusconi è stato nuovamente in ospedale, questa mattina, per effettuare dei nuovi controlli in seguito al ricovero avvenuto settimana scorsa, dopo il rientro dalla Sardegna.

A quanto comunicano i media italiani, l'ex premier ha effettuato alcuni controlli in mattinata al San Raffaele. Diverse fonti parlamentari del centrodestra italiano hanno riferito la notizia, annunciando però che nel frattempo Berlusconi è già stato dimesso.

Venerdì scorso erano stati diversi gli accertamenti medici svolti dal politico, relativi ai problemi cardiaci e a possibili strascichi in seguito all'infezione da coronavirus. Il giorno dopo, in ogni caso, era stato dimesso ed era apparso in buona forma.