Oggi sono ripartiti i voli fra Australia e Nuova Zelanda

WELLINGTON - È scoppiata, anzi si è allargata, la "bolla" fra Nuova Zelanda e Australia. Dalle prime ore di oggi, infatti, è possibile viaggiare via aria fra i due paesi.

Scene di gioia, oggi sia a Sydney che ad Auckland, con famigliari e amici separati da mesi (se non da più di un anno) che hanno finalmente potuto riabbracciarsi, senza necessità di quarantena. A meno che a bordo non salti fuori un caso positivo.

Una buona notizia per chi è rimasto a lungo separato, ma anche una speranza per un settore - quello del turismo - in crisi totale. Stando al Guardian con il blocco aereo, in entrambi i Paesi, il numero dei visitatori stranieri è calato del 99%.

keystone-sda.ch / STF (BEN MCKAY)