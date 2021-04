I funerali di Filippo si terranno sabato prossimo

LONDRA - Il funerale del principe Filippo sarà celebrato sabato 17 aprile al castello di Windsor. Il principe Harry parteciperà al funerale del nonno, ma con lui non ci sarà la moglie Meghan. Lo ha annunciato Buckingham Palace.

Massimo 30 ospiti - Il rito religioso delle esequie - che secondo le norme Covid attualmente in vigore in Inghilterra non dovrebbe contare più di 30 ospiti - sarà officiato nella cappella di St George, adiacente al Castello di Windsor, come già anticipato ieri ufficiosamente.

Il feretro del principe Filippo - precisa Buckingham Palace - sarà trasportato su una Land Rover modificata ad hoc secondo un disegno preparato per tempo dallo stesso defunto per un breve tragitto dal castello alla cappella, e sarà seguito da un corteo guidato dal principe Carlo, suo primogenito ed erede al trono della regina Elisabetta che invece aspetterà in chiesa.

L'orario d'inizio della cerimonia è fissato alle 15 ora locale, sullo sfondo di un minuto di silenzio nazionale che verrà osservato in tutto il Regno. Non vi sarà una camera ardente per volere dello scomparso, che evidentemente ha predisposto tutto nei dettagli per un funerale appropriato, ma non in pompa magna. La bara del duca di Edimburgo sarà coperta solo da suo stendardo personale, da una corona di fiori e dal suo berretto e dalla sua spada di ufficiale e veterano della Royal Navy, la Marina britannica.

La Royal Family, come sottolinea il palazzo, confida che questa settimana possa offrire occasioni per celebrare la «vita rimarchevole» del principe consorte, «il suo vasto contributo» alla nazione e «la sua durevole eredità». Nello stesso tempo invita i sudditi a restare a casa, nel rispetto delle cautele legate alla pandemia, confermando che il funerale si svolgerà «su scala ridotta» e senza «accesso pubblico».

Questo programma - fa sapere infine la corte - «ha avuto l'approvazione finale della Regina e riflette in modo appropriato le raccomandazioni del Governo. Malgrado i cambiamenti resi necessari (dall'emergenza Covid), esso rispetta i desideri personali del Duca e, pur con le restrizioni cerimoniali previste, sarà l'occasione per celebrare ed evidenziare la vita del Duca, con i suoi oltre 70 anni di servizio alla Regina, al Regno Unito e al Commonwealth».

Assenza giustificata - L'assenza di Meghan è frutto delle raccomandazioni dei suoi medici, poiché la duchessa è in stato di gravidanza avanzata e ha già avuto un aborto spontaneo l'anno scorso, fanno sapere fonti vicine ai Sussex.

Mentre Harry, come confermato da Buckingham Palace, è in partenza dalla California e si sottoporrà all'arrivo ai protocolli cautelari previsti dall'emergenza Covid: vale dire passando attraverso i test necessari e isolandosi per 5 giorni.

L'addio sui social a un mese dalla discussa intervista - «Ci mancherai moltissimo». È questo il messaggio che Harry e Meghan Markle hanno scelto di condividere su Instagram in onore del Principe Filippo, scomparso ieri, all'età di 99 anni.

La morte del Duca di Edimburgo è arrivata ad appena un mese dall’intervista rilasciata dalla coppia a Oprah Winfrey, e andata in onda mentre il Principe Filippo era ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico al cuore.