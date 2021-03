Mascherina sempre obbligatoria all'aperto, anche in spiaggia

MADRID - Da oggi in Spagna l'uso della mascherina è sempre obbligatorio all'aperto, anche se si mantiene un'ampia distanza dalle altre persone.

È quanto ha pubblicato il Governo iberico nel proprio bollettino ufficiale (BOE), dove afferma che «l'uso delle mascherine» è obbligatorio «sulle strade pubbliche, negli spazi esterni e in quelli chiusi ad uso pubblico, così come nei mezzi di trasporto».

La distanza interpersonale non sarà quindi più un criterio per capire se si deve indossare o meno la mascherina, come finora. Infatti, fino ad oggi, come indicava il Governo sul proprio sito web, si doveva indossare la mascherina solo quando c'era una distanza inferiore a un metro e mezzo.

In ogni caso, alcune Comunità autonome spagnole avevano già stabilito delle eccezioni e dei requisiti più severi, ma ora dovranno fare i conti con questa nuova legge. D'altronde, come si legge sul quotidiano spagnolo El País, c'è preoccupazione per il turismo: «Costringere le persone a indossare la mascherina mentre prendono il sole sulle spiagge o nelle piscine, anche se si tengono a distanza di sicurezza, potrebbe essere un altro colpo al turismo, che è già uno dei settori più colpiti dalla pandemia».

Il testo prevede solo poche eccezioni. Da un lato, per i pazienti che non possono usarla: «L'obbligo non è applicabile alle persone che hanno qualche tipo di malattia o difficoltà respiratoria che può essere aggravata dall'uso della mascherina, o che, a causa della loro disabilità o dipendenza, non hanno l'autonomia di rimuovere la mascherina». Dall'altro, nel caso di attività fisiche e sportive: «Né sarà richiesto nel caso di sport individuali all'aperto, o in casi di forza maggiore o situazione di necessità».