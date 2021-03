Tamponi obbligatori per gli stranieri: «Razzismo e discriminazione»

SEUL - Il tampone obbligatorio per tutti i lavoratori stranieri di Seul e della provincia di Gyeonggi ha suscitato forti proteste tra i residenti stranieri, che hanno criticato il programma definendolo «discriminatorio» e «inutile».

Martedì, lo ricordiamo, il governo metropolitano di Seoul ha emesso un ordine per tutti i lavoratori stranieri e i loro datori di lavoro di sottoporsi al test del coronavirus entro il 31 marzo, seguendo una misura intrapresa dalla provincia di Gyeonggi la scorsa settimana.

Tuttavia, come riporta il South China Morning Post, molti stranieri sostengono che l'etichettatura di tutti i lavoratori stranieri come «gruppo ad alto rischio» nel contrarre e diffondere il Covid-19 sia una concezione «razzista e discriminatoria», e si sono anche lamentati delle linee guida poco chiare su chi debba essere testato e anche della pessima preparazione e organizzazione (si sono infatti formate lunghe code) per effettuare test su larga scala per tutti gli stranieri.

«È estenuante aspettare per ore in coda», ha detto Jin Dianshun, una lavoratrice di 65 anni di un ristorante cinese, al portale Reuters. La donna è stata in fila per quattro ore, dopo essere già stata in fila per ore sabato, prima di essere allontanata.

«Vorrei sapere qual è il piano effettivo del governo, perché in questo momento non abbiamo nemmeno un'idea chiara di chi sia effettivamente considerato un "lavoratore straniero", nè di come vengano decise queste categorizzazioni, o di qualsiasi altro dettaglio», ha detto dal canto suo Jennifer Flinn, una professoressa statunitense della Kyung Hee University di Seul, al Korea Times.

Secondo la docente, «il governo della città sta procedendo senza alcuna prova che gli "stranieri lavoratori" siano in qualche modo a maggior rischio di contrarre o diffondere il virus». «È un piano mal concepito che non fa altro che vittimizzare e stigmatizzare le popolazioni vulnerabili», ha concluso Flinn.

Paul Matthews, un libero professionista che vive a Seoul, ha detto invece che ha fatto il tampone perché non voleva infrangere la legge, ma non ha nascosto la sua perplessità. «Voglio solo fare il mio dovere di immigrato, ma sembra ridicolo chiedere improvvisamente che ogni straniero a Seul faccia il test», ha detto Matthews al quotidiano coreano, «vorrei solo che spiegassero chiaramente la loro decisione in modo che i residenti stranieri possano capire, altrimenti è facile per noi supporre che sia una misura razzista e irrazionale».

Dal canto suo, il direttore dell'agenzia coreana per il controllo e la prevenzione delle malattie (KDCA) Jeong Eun-kyeong ha detto all'agenzia Reuters che la misura è stata introdotta visto l'alto tasso di infezioni tra i lavoratori stranieri, ciò che è percepito come una situazione ad alto rischio.

Sarebbe questa la ragione, e «non pensiamo che» il governo «intenda discriminare o stigmatizzare i lavoratori stranieri, in tal caso questa misura non dovrebbe venir accettata», ha detto Jeong, che ha aggiunto che la KDCA lavorerà con le autorità locali per migliorare le capacità di test per risolvere il problema delle lunghe attese.