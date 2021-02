Biden dichiara lo stato di massima emergenza in Texas

WASHINGTON - L'elettricità sta lentamente tornando ma milioni di texani sono ancora al buio e senza acqua potabile. Nonostante le temperature siano in aumento e il grande freddo passato, il Texas resta in una crisi profonda. Per facilitare un ritorno alla normalità in tempi rapidi e tendere una mano ai cittadini, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato lo stato di massima emergenza per liberare fondi pubblici e favorire maggiori aiuti dalla Protezione Civile.

La situazione resta al momento precaria e ci vorranno ancora giorni prima di risanarla e ripartire. La crisi ha messo in evidenza la debolezza infrastrutturale della rete elettrica del Texas e, secondo l'amministratore delegato del colosso chimico Dow Jim Fitterling, Biden dovrebbe sfruttare l'occasione per accelerare il suo piano per le infrastrutture negli Stati Uniti. La rete elettrica americana "è vecchia e necessità di investimenti", dice Fitterling in un'intervista al Financial Times. E Biden "non dovrebbe sprecare tempo" e dovrebbe lanciare il suo piano.

Mentre proseguono le polemiche sulla fuga in Messico del senatore del Texas repubblicano Ted Cruz, l'emergenza rilancia sul palcoscenico politico nazionale il democratico Beto O'Rourke, che nel 2018 aveva perso contro Cruz per soli tre punti percentuali la sua corsa al Senato. O'Rourke attacca Cruz e i vertici dello stato per aver fallito. Lo fa forte anche dell'appoggio di Alexandria Ocasio-Cortez, la star democratica di New York volata in Texas per offrire aiuto. In poche ore AOC, così come è conosciuta, ha raccolto milioni di dollari da usare per affrontare la crisi texana. Prima di lasciare la Grande mela però Ocasio-Cortez si è unita al coro di voci che chiedono un'indagine sul governatore di New York, Andrew Cuomo, per la gestione delle case di cura durante la pandemia. Una presa di posizione che aumenta la pressione su Cuomo, di cui molti chiedono le dimissioni per i dati reali nascosti sul numero delle vittime per Covid nelle case di cura.

Per Cuomo e Cruz quella che si è conclusa è stata una settimana nera, che potrebbe smorzare in modo anticipato le loro aspirazioni politiche. O'Rourke guarda così speranzoso al futuro, e molti lo vedono di nuovo già candidato nel suo Texas.