Elton John e Michael Caine in uno spot per promuovere la vaccinazione

LONDRA - Il National Health Service (NHS) inglese ha scelto due esponenti d'eccezione per la campagna di vaccinazione: Sir Elton John e Michael Caine.

I due, che hanno rispettivamente 73 e 87 anni, hanno registrato uno spot di 90 secondi per mostrare quanto sia semplice e veloce vaccinarsi.

La scenetta vede il cantante cimentarsi in una specie di audizione, inizialmente senza troppo successo, finché il regista non gli chiede di imitare Michael Caine. «Più persone vengono vaccinate, più possibilità ci sono di abbattere la pandemia. È importante sapere che tutti i vaccini che vengono somministrati hanno soddisfatto gli standard di sicurezza necessari» prosegue lo spot. E dopo aver finto di aver ricevuto il vaccino, Elton John intona "I'm still standing". Tuttavia la performance non impressiona il regista, che gli risponde «Grazie, le faremo sapere».

Al contrario, l'interpretazione di Michael Caine va a gonfie vele: «Non mi ha fatto male. Non molti lo sanno» recita l'attore dopo aver ricevuto il vaccino, riproponendo il suo famoso slogan.

Attualmente sono più di 10 milioni le persone che hanno ricevuto il vaccino in Inghilterra. «Ben nove persone su dieci di età pari o superiore ai 75 anni hanno già accettato la vaccinazione, ora vogliamo incoraggiare anche gli altri gruppi» ha commentato Simon Stevens, amministratore delegato dell'NHS. «Siamo grati ad Elton John e Michael Caine di aver aiutato l'NHS a promuovere la campagna che fino ad ora ha portato alla vaccinazione di un adulto su quattro nel Paese».

L'NHS ha attualmente 1'500 siti attivi per la vaccinazione. Entro la metà del mese verranno vaccinati tutti i primi quattro gruppi con accesso prioritario. L'NHS invita ora tutti i 70enni che non hanno ancora ricevuto il vaccino a farsi avanti.