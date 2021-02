Quel portafoglio perso 53 anni fa in Antartide...

WASHINGTON - Aveva smarrito il suo portafoglio 53 anni fa mentre era in servizio su una base militare in Antartide. Paul Grisham, ex meteorologo della Marina americana oggi 91enne, non ricordava nemmeno più di averlo perso tutti quegli anni addietro, quando degli sconosciuti lo hanno contattato per spedirgli il portafoglio e gli effetti personali che conteneva, rinvenuto durante lo smantellamento nel 2014 della base originariamente installata a scopo scientifico.

A raccontare la storia del portafoglio ritrovato è il quotidiano californiano The San Diego Union-Tribune: sulla piattaforma nell'Antartico, Grisham vi era rimasto da ottobre 1967 a novembre 1968.

Oltre mezzo secolo più tardi il suo portafoglio è stato trovato nascosto dietro a un armadio e conteneva tra le altre cose anche il tesserino di riconoscimento della Marina, la patente di guida e una sorta di vademecum con le regole da seguire in caso di un attacco biologico o chimico. Infine, una tessera per il razionamento della birra.

Il portafoglio, intatto, è così giunto sabato scorso al domicilio dell'ex militare a San Carlos, nel sud della California.

keystone-sda.ch (Nelvin C. Cepeda)