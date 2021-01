Cofondatore del Lincoln Project nella bufera

WASHINGTON - Bufera sul Lincoln Project, il gruppo di repubblicani anti-Trump. Il suo cofondatore John Weaver è accusato di avance sessuali nei confronti di diversi ragazzi, incluso uno che aveva 14 anni quando è stato avvicinato da Weaver.

«Ha avuto una vita segreta basata sull'inganno. È un bugiardo. Esprimiamo la nostra vicinanza a coloro che sono finiti nelle mire di questo comportamento deplorevole», afferma il Lincoln Project, gruppo repubblicano salito alla ribalta durante la campagna elettorale per essersi opposto a Donald Trump.

Weaver ne è stato il cofondatore. In precedenza aveva lavorato per le campagne di John McCain e John Kasich. Secondo il New York Times, Weaver è accusato da 21 uomini, ai quali prometteva aiuto professionale in cambio di sesso.